Россия продолжит финансировать WADA

«Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансирования WADA. Для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте - конвенции ЮНЕСКО », — сказал Матыцин.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В WADA и ранее заявляли, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.