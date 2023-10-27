$93.22-0.3498.35-0.39

Жена главного тренера сборной России по футболу показала подтянутую фигуру в бикини

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья – большая любительница горячих снимков. Это неудивительно, ведь девушке действительно есть, чем похвастаться. Девушке 33 года и она мама трёх прекрасных дочерей. При этом Дарья успевает следить за собой и поддерживать идеальную фигуру.

Жена Карпова показала фигуру в бикини
© Чемпионат.com

В своем Telegram-канале Карпина поделилась свежими кадрами. На видео и фото она продемонстрировала, как проводит время на свежем воздухе после бани.

«Теперь можно ехать на футбол», – подписала публикацию красотка.

Соцсети

Дарья не скрывает, что к фигуре мечты пришла благодаря упорному труду. Девушка правильно питается и проводит много времени в спортивном зале. По словам Карпиной, в её рационе нет мучного, сладкого, жареного и многих других продуктов.

3
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости