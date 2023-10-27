Жена Карпова показала фигуру в бикини

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья – большая любительница горячих снимков. Это неудивительно, ведь девушке действительно есть, чем похвастаться. Девушке 33 года и она мама трёх прекрасных дочерей. При этом Дарья успевает следить за собой и поддерживать идеальную фигуру.

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В своем Telegram-канале Карпина поделилась свежими кадрами. На видео и фото она продемонстрировала, как проводит время на свежем воздухе после бани.

«Теперь можно ехать на футбол», – подписала публикацию красотка.

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