Участница Олимпийских игр из России устроилась сторожем

Популярный спортивный блогер Витя Кравченко снял сюжет про участницу Олимпийских игр — 2000 Людмилу Бикташеву.

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На видео спортсменка сообщила, что вынуждена работать сторожем на стадионе «Металлист» в городе Каменске-Уральском.

Бикташева выступала за сборную России в начале 1990-х — конце 2000-х годов. Участвовала в летних Олимпийских играх в Сиднее. Является бронзовой призеркой чемпионата Европы, многократной чемпионкой страны. На соревнованиях представляла спортивное общество «Динамо» и Свердловскую область, мастер спорта международного класса.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.