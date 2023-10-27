Сборной России по ушу предлагали выступать под флагом Евросоюза

Сборной России по ушу предлагали выступать на международных стартах под флагом Евросоюза.

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Об этом рассказала первый вице президент Федерации ушу России Татьяна Куприянова.

— Мы в федерации изначально сформировали для себя правовую позицию по этому вопросу. Закон о спорте гласит, что сборная команда создается для участия в соревнованиях от имени РФ. И только! Не предусматривается ни нейтральный флаг, ни сборная беженцев. Мы живем в правовом государстве, и требование закона — абсолютный приоритет, поэтому нами была принята такая четкая сформированная позиция.

Что касается того, что спортсмены могут самостоятельно участвовать в ОИ под нейтральным флагом… Наверное, могут, но тогда спортсмен перестает быть спортсменом сборной РФ, а он становится нейтральным. Тогда он не может представлять нашу страну. Он от нее открестился. У нас всегда была такая позиция.

17 кратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Сандра Константинова замужем за итальянцем, но имеет четкую позицию, что будет выступать только за РФ и под флагом нашей страны.

У нас не было расхождений ни со спортсменами, ни с президиумом. Я как тренер, отвечающий за результаты спортсменов, четко понимаю, что такое спортивное гражданство, что такое выступать под нейтральным непонятным флагом. Тут четкая выверенная позиция каждого спортсмена сборной.

— Международная федерация как то отреагировала?

— Они предложили нам выступить под флагом Евросоюза. Комментарии даже излишни! Мы даже не хотим обсуждать. Ждем выборов президента международной федерации и изменений, ждем здравого смысла и отмены дискриминации россиян.

— А сейчас кто президент?