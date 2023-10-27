Сборной России по ушу предлагали выступать под флагом Евросоюза

Вице‑президент Федерации ушу России: «Международная федерация предложила нам выступать под флагом Евросоюза. Комментарии излишни»
Сборной России по ушу предлагали выступать на международных стартах под флагом Евросоюза.
Об этом рассказала первый вице президент Федерации ушу России Татьяна Куприянова.
— Мы в федерации изначально сформировали для себя правовую позицию по этому вопросу. Закон о спорте гласит, что сборная команда создается для участия в соревнованиях от имени РФ. И только! Не предусматривается ни нейтральный флаг, ни сборная беженцев. Мы живем в правовом государстве, и требование закона — абсолютный приоритет, поэтому нами была принята такая четкая сформированная позиция.
Что касается того, что спортсмены могут самостоятельно участвовать в ОИ под нейтральным флагом… Наверное, могут, но тогда спортсмен перестает быть спортсменом сборной РФ, а он становится нейтральным. Тогда он не может представлять нашу страну. Он от нее открестился. У нас всегда была такая позиция.
17 кратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Сандра Константинова замужем за итальянцем, но имеет четкую позицию, что будет выступать только за РФ и под флагом нашей страны.
У нас не было расхождений ни со спортсменами, ни с президиумом. Я как тренер, отвечающий за результаты спортсменов, четко понимаю, что такое спортивное гражданство, что такое выступать под нейтральным непонятным флагом. Тут четкая выверенная позиция каждого спортсмена сборной.
— Международная федерация как то отреагировала?
— Они предложили нам выступить под флагом Евросоюза. Комментарии даже излишни! Мы даже не хотим обсуждать. Ждем выборов президента международной федерации и изменений, ждем здравого смысла и отмены дискриминации россиян.
— А сейчас кто президент?
— Сейчас сложная ситуация. Там исполняющий обязанности. Сейчас в США на ЧМ будет проведена процедура по переизбранию президента. Надеемся, что ее возглавит компетентный человек, который решит вопросы, – сказала Куприянова.
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