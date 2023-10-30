Журова заявила, что в конькобежном спорте для нее не осталось удовольствия

«Например, мне нельзя было кататься на горных лыжах, потому что можно было получить травму. Тренеры запрещали. Теперь я с удовольствием могу это делать, когда есть возможность и сезон. Хотя бы раз в неделю я стараюсь заниматься йогой. У меня вообще по дням расписано. В понедельник вечером после работы йога. Вторник и четверг у меня хоккей с шайбой. А суббота и воскресенье, если есть возможность, я играю в гольф. Я выступаю на уровне любителя, например, на чемпионате России среди любителей. То есть гольф – это вид спорта, в котором я еще и соревнуюсь. Хоккей чуть меньше, потому что там есть турниры, но они раз в год, когда мы играем в Лиге женского хоккея. Понятно, что все это вечером, не вместо работы, а после», — сказала Журова.