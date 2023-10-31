РФС и «ЛизаАлерт» запустили благотворительный проект

В рамках IX Межрегионального форума добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» было объявлено о запуске благотворительного проекта «Футбол помогает». Заниматься его реализацией будут «ЛизаАлерт», «Фонбет» и Российский футбольный союз.

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Проект предполагает информационную поддержку поиска пропавших людей. Так, на предстоящих футбольных матчах Фонбет Кубка России по футболу игроки будут выходить на поле с фотографиями пропавших детей, а ориентировки с их фото и данными будут выводиться на экраны стадионов. Такие ориентировки будут появляться и в соцсетях партнеров проекта. Сообщить информацию о пропавших людях можно будет на сайте футболпомогает.рф.

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Таким образом, к поиску детей получится подключить огромное количество людей – всё футбольное сообщество. Все желающие смогут присоединиться к поисково-спасательным мероприятиям, в них будут принимать участие как болельщики, так и сами футболисты.

Помимо этого, в рамках благотворительной программы «ДоброFON», которая будет действовать на ряде матчей турнира, генеральный партнер Кубка России – «Фонбет» – переведет средства в поддержку поискового добровольчества, в Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) и на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт». Например, 12 октября в товарищеском матче между сборными России и Камеруна благотворительная программа «ДоброFON» умножила на 100 число зрителей матча (20 152 человека) и пожертвовала именно такую сумму в ЦППЛ. Подобные акции будут действовать на матчах Фонбет Кубка России, а на полученные средства не менее 10 регионов отряда «ЛизаАлерт» будут обеспечены штаб-машинами «ГАЗ-Соболь».

Кроме того, в рамках проекта планируется на регулярной основе проводить в российских школах специальные уроки, где детям расскажут о технике безопасности в случае, если ребёнок потерялся.

Руководитель департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза Алексей Смертин прокомментировал запуск благотворительного проекта.