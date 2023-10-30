10 человек арестованы после нападения на автобус «Лиона»

«Это неприемлемо. Газета L'Equipe вышла с заголовком «Тупицы», и это лучший способ описать происходящее. Пять полицейских получили ранения, девять человек были арестованы. Какие-то люди, называющие себя болельщиками, родившиеся во Франции, напали на автобус команды и ранили тренера и его помощника, а также болельщиков, несмотря на то, что было мобилизовано 500 полицейских и жандармов», — приводит слова министра RMC Sport.