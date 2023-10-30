Труп мужчины обнаружили под стадионом «Наполи» после матча с «Миланом»

Под стадионом «Наполи» обнаружили труп человека.

Это случилось после матча неаполитанской команды с «Миланом» в 10-м туре Серии А (2:2).

По информации Corriere dello Sport, тело 42-летнего мужчины было обнаружено ночью на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона». Труп был найден под гостевым сектором стадиона.

Согласно полицейской реконструкции событий, два человека без билетов пытались попасть на трибуны через тоннель. Друг погибшего увидел, что доступ к нему перекрыт падающей балкой, и отказался от своей идеи.