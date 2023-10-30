Чемпион ОИ заявил, что комментатором Уткиным "жонглирует майонез"

«К сожалению, сейчас отношение к футболу скорее брезгливое. И из-за уровня игры, и из-за желтой журналистики, которая его поглотила. Как-то видел и этого парня, который откликнулся мои слова. Раньше он жонглировал, скажу мягко, майонезом, теперь уже майонез жонглирует им», — сказал Кожевников.