Генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской статье

Блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, проверит Генпрокуратура. Поводом для этого послужили его недавние сообщения в социальных сетях. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Хасбика проверят по статье 282 УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. На блогера написали соответствующее заявление.

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Человека, обратившегося к Генпрокуратуру, возмутили два конкретных поста в Хасбика: в первом имелась картинка со словами «Мы против еврейских беженцев». Также в сообщении содержались призывы не сдавать беженцам квартиры, не возить их в авто и не обслуживать в заведениях. Во втором — осуждение администрации отеля «Фламинго» в Хасавюрте, в номерах которого якобы много евреев.

По мнению написавшего заявления, такие сообщения блогера могли спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта в Махачкале.