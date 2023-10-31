В Москве пройдет выставка картин фигуриста Кондратюка

В спорткомплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте пройдет выставка картин Марка Кондратюка
В Москве пройдет выставка картин фигуриста Марка Кондратюка.
Мероприятие состоится в рамках «Ночи искусств» 4 ноября с 16:00 по 18:00 в спорткомплексе ЦСКА по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 1.
Ранее Кондратюк принял участие в этапе Гран-при России в Омске, где занял четвертое место.
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В спорткомплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте пройдет выставка картин Марка Кондратюка
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