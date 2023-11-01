Задержанный экс-футболист Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером

Бывший защитник «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России по футболу Алексей Бугаев признался в том, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием за сбыт наркотиков успел разложить закладки возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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По информации источника, после проведённых суток в изоляторе бывший футболист сборной согласился сотрудничать со следствием и рассказал подробности. Бугаев объяснил, что после завершения карьеры профессионального футболиста у него начались финансовые трудности в семье. Спортсмен начал пить и накопил долги — около 70 тысяч неоплаченных налогов. Отчаявшись, Бугаев нашёл способ заработать через Даркнет, работая в наркошопе. Там он через местных торговцев смог достать около полкило мефедрона, который должен был разложить закладками в Краснодаре и Сочи.

Также источник сообщает, что бывший защитник ряда клубов РПЛ уже сдал своих наркоподельников. В телефоне у него также нашли фото мест, где он разложил закладки, с точными координатами.