У российского бойца обнаружили наркотики

У российского спортсмена Кирилла Самброса, выступающего в организующем кулачные бои промоушене Hardcore Fighting, обнаружили наркотики. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

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В вещах 25-летнего бойца был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это 0,97 грамма мефедрона. Теперь спортсмену грозит возбуждение уголовного дела за хранение наркотиков.

Самброса задержали в Москве 2 ноября. Он ехал в такси, которое остановили сотрудники полиции. Во время проверки спортсмен нервничал, поэтому правоохранители решили его досмотреть и обнаружили сверток.