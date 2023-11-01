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Губерниев: Буду рад, если Валиева пополнит ряды успешных журналистов

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил дебют Камилы Валиевой на телевидении.

Губерниев оценил дебют Валиевой на телевидении
© Соцсети

«Валиева большая молодец! Она старается, трудится и ей можно пожелать только удачи. Но ей нужно много работать, если она хочет развиваться в сфере СМИ и медиа», - приводит слова Губерниева Sport24.

Губерниев добавил, что будет рад, если Валиева пополнит ряды журналистов.

Валиева взяла интервью у группы Filatov & Karas для телеканала «Музыка Первого».

26-28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по делу Валиевой. Фигуристка принимала участие в заседаниях в онлайн-формате. Заседание продолжится 9-10 ноября.