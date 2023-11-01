Губерниев оценил дебют Валиевой на телевидении

Губерниев: Буду рад, если Валиева пополнит ряды успешных журналистов
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил дебют Камилы Валиевой на телевидении.
«Валиева большая молодец! Она старается, трудится и ей можно пожелать только удачи. Но ей нужно много работать, если она хочет развиваться в сфере СМИ и медиа», - приводит слова Губерниева Sport24.
Губерниев добавил, что будет рад, если Валиева пополнит ряды журналистов.
Валиева взяла интервью у группы Filatov & Karas для телеканала «Музыка Первого».
26-28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по делу Валиевой. Фигуристка принимала участие в заседаниях в онлайн-формате. Заседание продолжится 9-10 ноября.