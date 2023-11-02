Захарова допустила, что МОК дискриминирует россиян по политическому принципу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невыполнение требований по восстановлению российских и белорусских спортсменов в правах со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) будет означать признание дискриминации атлетов по национальному признаку, передает «Чемпионат».

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Также Захарова отметила, что руководство МОК признается в том, что действия по отношению российских спортсменов были продиктованы соображением дискриминации по этническому, политическому и национальному принципу, если российские спортсмены ну будут допущены к соревнованиям.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.