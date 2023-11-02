В МОК заявили, что отстранение россиян вызвано нарушением олимпийского перемирия.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022.



Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – заявили в пресс службе организации.