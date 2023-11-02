МОК об отстранении россиян: «Принятые меры являются следствием начала СВО во время Олимпиады и Паралимпиады в Пекине»
В МОК заявили, что отстранение россиян вызвано нарушением олимпийского перемирия.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».
«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022.
Это было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», – заявили в пресс службе организации.
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