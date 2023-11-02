Лавров прокомментировал заявления МОК о коллективной ответственности
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета о недопустимости коллективной ответственности спортсменов. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин».
По мнению Лаврова, этими словами МОК доказал свою ангажированность. Кроме того, глава российского МИД назвал такие выводы комитета «возмутительными».
«Я не только видел и читал это заявление, мы уже отреагировали — наше министерство. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного Олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего — Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию в общем-то одобрять», — заявил он.
Лавров также добавил, что одновременно с этим МОК пытаются преподнести ограничения против России и Белоруссии так, «будто они не нарушают Олимпийскую хартию».
Ранее в МОК заявили, что спортсмены не должны нести ответственность за свои правительства.