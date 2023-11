Роналду пошутил над Усиком

Роналду потроллил украинца по поводу владения им английским языком. В одном из своих интервью, на вопрос «How do you feel?» («Как ты себя чувствуешь?») Усик ответил: «I'm feel. I'm very feel». При встрече Роналду, сделав отсылку к его ответу, сказал Усику: «I'm feel». Украинец парировал: «I'm very feel». После этого спортсмены рассмеялись.