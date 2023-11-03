Журова обвинила МОК в цинизме

«Никто же Израиль сейчас не лишает флага и гимна. Если мы говорим про отсутствие коллективной ответственности, ответственности спортсмена за то, что происходит, так или иначе, связанное с их страной (революции, боевые действия, смена правительств), это должно касаться спортсменов? Нет, если МОК последователен. Почему-то только это исключение делается для Израиля и более ни для кого», — отметила депутат.