МИД России обвинил МОК в дискриминации по национальному признаку

Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением Олимпийской хартии», недопустимы. Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям, — говорится в заявлении.