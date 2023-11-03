МИД России обвинил МОК в дискриминации по национальному признаку
МИД России считает ограничения российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) сегрегацией по национальному признаку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа. В ведомстве отметили, что термин «олимпийское перемирие» отсутствует в Олимпийской хартии и не может быть использован МОК для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны.
Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением Олимпийской хартии», недопустимы. Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям, — говорится в заявлении.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску спортсменов на Олимпийские игры, противоречащим самой природе спорта.
Также президент обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр. В настоящее время российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх исключительно в нейтральном статусе.