Губерниев рассказал, изменилось ли его мнение о Пугачевой

Губерниев назвал Пугачеву величайшей певицей
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает Аллу Пугачёву величайшей певицей. Об этом сообщает «Абзац».
По словам Губерниева, он рад возвращению Пугачёвой в Россию.
«Я слушал песни Пугачевой, слушаю и буду слушать. Она величайшая наша певица. Поэтому я к ней отношусь с глубоким уважением», — заявил он.
Помимо этого комментатор добавил, что всегда с теплотой относился к знаменитой певице. Он подчеркнул, что не изменил своего мнения даже после того, как Пугачёва выступила с критикой в сторону российских властей и покинула Россию.
«Что она там сказала, мне всё равно. Просто слушаю её песни и вам советую», — подчеркнул он.
Ранее Алла Пугачёва вернулась в Россию после длительного пребывания за рубежом.
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