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Губерниев назвал Пугачеву величайшей певицей

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает Аллу Пугачёву величайшей певицей. Об этом сообщает «Абзац».

Губерниев рассказал, изменилось ли его мнение о Пугачевой
© РИА Новости

По словам Губерниева, он рад возвращению Пугачёвой в Россию.

«Я слушал песни Пугачевой, слушаю и буду слушать. Она величайшая наша певица. Поэтому я к ней отношусь с глубоким уважением», — заявил он.

Помимо этого комментатор добавил, что всегда с теплотой относился к знаменитой певице. Он подчеркнул, что не изменил своего мнения даже после того, как Пугачёва выступила с критикой в сторону российских властей и покинула Россию.

«Что она там сказала, мне всё равно. Просто слушаю её песни и вам советую», — подчеркнул он.

Ранее Алла Пугачёва вернулась в Россию после длительного пребывания за рубежом.

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