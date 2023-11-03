Губерниев рассказал, изменилось ли его мнение о Пугачевой

«Я слушал песни Пугачевой, слушаю и буду слушать. Она величайшая наша певица. Поэтому я к ней отношусь с глубоким уважением», — заявил он.

Помимо этого комментатор добавил, что всегда с теплотой относился к знаменитой певице. Он подчеркнул, что не изменил своего мнения даже после того, как Пугачёва выступила с критикой в сторону российских властей и покинула Россию.