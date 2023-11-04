Жулин заявил, что боится израильско-палестинского конфликта
Тренер Александр Жулин высказался о схожести стиля своих подопечных пар Виктории Синициной/ Никиты Кацалапова и Александры Степановой/ Ивана Букина. Его слова передает Metaratings.
«Ничего плохого в этом не вижу, что они становятся похожи по стилю. Стиль похож потому, что очень высокое качество катания. Не боюсь ли, что они станут заложниками сравнений? Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми», — сказал Жулин.
На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.
Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году.
Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России (2021, 2022), двукратными серебряными призерами чемпионата Европы (2019, 2022), бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020).