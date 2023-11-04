Жулин заявил, что боится израильско-палестинского конфликта

«Ничего плохого в этом не вижу, что они становятся похожи по стилю. Стиль похож потому, что очень высокое качество катания. Не боюсь ли, что они станут заложниками сравнений? Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону. Я сейчас ничего не боюсь, хочу, чтобы моя жена и дети были счастливыми», — сказал Жулин.