Путин выразил соболезнования властям Непала из-за последствий землетрясения
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру страны Пушпе Камалу Дахалу из-за тяжелых последствий землетрясения. Оно произошло 3 октября на западе страны.
— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны, — отметил Путин.
Российский лидер попросил власти Непала передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв природной стихии, а также скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этого, указано на сайте Кремля.
Накануне стало известно о 128 жертвах стихии в Непале. По мнению властей страны, по мере ликвидации последствия землетрясения число погибших будет только расти. Экстренные службы продолжают работать над устранением разрушений.
До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в Непале. Изначально сообщалось более чем о 37 погибших и десятках пострадавших.