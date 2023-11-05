Путин выразил соболезнования властям Непала из-за последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру страны Пушпе Камалу Дахалу из-за тяжелых последствий землетрясения. Оно произошло 3 октября на западе страны.

— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны, — отметил Путин.

Российский лидер попросил власти Непала передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв природной стихии, а также скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этого, указано на сайте Кремля.

Накануне стало известно о 128 жертвах стихии в Непале. По мнению властей страны, по мере ликвидации последствия землетрясения число погибших будет только расти. Экстренные службы продолжают работать над устранением разрушений.