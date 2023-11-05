В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

WADA готовит документы для передачи дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд.

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Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS. Для этого не существует крайнего срока», – заявил представитель пресс-службы.

22 сентября исполком WADA на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА по-прежнему не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.