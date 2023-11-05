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Песков заявил, что МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе» Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1 заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) демонстрирует ничем не прикрытые двойные стандарты.

В Кремле обвинили МОК в двойных стандартах
© globallookpress.com

«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать», — заявил Песков.

В своем недавнем заявлении Международный олимпийский комитет заявил, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

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