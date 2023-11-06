В CAS зарегистрировали жалобу ОКР на МОК
Олимпийский комитет России подал жалобу на решение Международного олимпийского комитета о приостановке его членства в Спортивный арбитражный суд (CAS), жалоба зарегистрирована, сообщили в CAS.
В апелляции ОКР требует отмены решения МОК и восстановления в качестве национального олимпийского комитета, сообщили в CAS, передает ТАСС.
МОК, считают в ОКР, должен вернуть российскому комитету все права и прерогативы, предоставленные Олимпийской хартией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что МОК отдаляется от идеалов олимпизма и показывает ничем не прикрытые двойные стандарты.