Устроившего стрельбу боксера Иванова арестовали

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил спортсмена под стражу на два месяца.

Напомним, что вечером в воскресенье, 5 ноября, около ресторана на Шлюзовой набережной в центре столицы Иванов, будучи пьяным, устроил драку, а после стал стрелять из травматического пистолета. Пострадали четыре человека: у троих огнестрельные ранения, еще у одного перелом костей носа.