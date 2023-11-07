Устроившего стрельбу боксера Иванова арестовали

Суд арестовал боксера, устроившего стрельбу у ресторана в Москве
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил спортсмена под стражу на два месяца.
Напомним, что вечером в воскресенье, 5 ноября, около ресторана на Шлюзовой набережной в центре столицы Иванов, будучи пьяным, устроил драку, а после стал стрелять из травматического пистолета. Пострадали четыре человека: у троих огнестрельные ранения, еще у одного перелом костей носа.
Иванову предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В материалах дела подчеркивается, что его вина подтверждается осмотром места происшествия и показаниями потерпевших и свидетелей. 10 лет назад его судили по аналогичной статье — тогда боксер отделался условным наказанием.