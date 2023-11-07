Российский регбист погиб в возрасте 17 лет

Талантливый российский регбист клуба "Красный Яр" Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет.

© Российская Газета

Как сообщается на официальном сайте клуба из Красноярска, Хлобозов погиб 4 ноября в результате аварии. 17-летний спортсмен вместе с друзьями ехал на автомобиле "Лада", водитель которой не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с автобусом.

В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира, а Хлобозова доставили в больницу, где он скончался во вторник.