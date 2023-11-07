Российский регбист погиб в возрасте 17 лет
Талантливый российский регбист клуба "Красный Яр" Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет.
Как сообщается на официальном сайте клуба из Красноярска, Хлобозов погиб 4 ноября в результате аварии. 17-летний спортсмен вместе с друзьями ехал на автомобиле "Лада", водитель которой не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с автобусом.
В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира, а Хлобозова доставили в больницу, где он скончался во вторник.
"Один из самых талантливых воспитанников РК "Красный Яр", неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушел из жизни в самом начале. Ужасная трагедия", - говорится в сообщении на сайте клуба.