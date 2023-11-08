Девушка Неймара подтвердила нападение преступников

Бруна Бьянкарди, девушка нападающего «Аль Хиляля» и сборной Бразилии по футболу Неймара, подтвердила, что дом ее родителей подвергся нападению преступников.
Ранее стало известно, что грабители ворвались в дом в бразильской Котии и связали родителей Бруны. Также злоумышленники пытались найти саму девушку и ее новорожденную дочь Мэви. В итоге были похищены ценные вещи и украшения на общую сумму около 600 тысяч бразильских реалов (более 115 тысяч евро). Один из преступников уже задержан, еще двое находятся в розыске.
— Хочу успокоить друзей и всех, кто поддерживает меня. На рассвете ограбили мою семью. Они взяли моих родителей в заложники, но я, Мэви и моя сестра больше там не живем и не находились там в момент происшествия.Слава богу, с родителями все в порядке. Вещи, которые украли, полиция пытается найти, но главное, чтобы все были в порядке. Спасибо богу за заботу о нас, — написала Бруна в социальной сети.
Месяц назад Бруна Бьянкарди родила от Неймара дочь Мэви. Также у футболиста есть сын Давид Лукка от другой девушки.