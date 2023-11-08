В Бразилии пытались похитить новорожденную дочь футболиста Неймара

Новорожденную дочь Неймара пытались похитить в Бразилии
Грабители в бразильском городе Котия пытались похитить новорожденную дочь и девушку футболиста Неймара. Об этом сообщает O Globo.
По данным источника, около 03:00 по бразильскому времени трое преступников ворвались в дом матери девушки футболиста. Одним из налетчиков был 19-летний житель того же района, поэтому именно он смог впустить двух остальных злоумышленников в кондоминиум. Позднее его задержали.
Парни похитили драгоценности и дизайнерские сумки общей стоимостью приблизительно 120 тысяч долларов. Преступники также уточняли у семьи, что им известно о местонахождении девушки и новорожденной дочери.
— Этим ранним утром они ограбили мой дом и взяли в заложники моих родителей. Я, Мавия и моя сестра больше там не живут, нас не было на месте. Спасибо богу, что со всеми все в порядке, — приводит слова девушки Неймара РИА Новости.
У бразильского футболиста саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймара родилась дочь, ребенка назвали Мави. Об этом в начале октября сообщила супруга спортсмена Бруна Бьянкарди в своих социальных сетях.
Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» в августе. По словам известного футбольного инсайдера, итальянского журналиста Фабрицио Романо, бывшая команда бразильского нападающего «ПСЖ» получила почти 100 миллионов евро за эту сделку.