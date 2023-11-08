В 2023 году дисквалифицировали 23 российских спортсмена за употребление мельдония

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и международные федерации дисквалифицировали 23 российских спортсмена из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе на конец октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

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"На конец октября 2023 года из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе было дисквалифицировано 23 спортсмена", - говорится в сообщении.

В 2022 году было выявлено нарушение у 22 спортсменов, в 2021-м - у 18.