Губерниев вспомнил Булгакова в ответ на слова Родниной

«Вы правда думаете, что Роднина окажет какое-то давление на суд? Смешно же, правда? Она имеет право на свое мнение. Я исхожу из того, что говорить правду легко и приятно. Вспомним моего любимого Булгакова. Для меня Валиева была и есть спортсменкой чистой и честной. Все остальное — к ее окружению», — заявил телеведущий.