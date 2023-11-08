Роднина призвала МОК сказать, кто их хозяин

«МОК наделал столько ошибок, что и посчитать невозможно. Почему к Израилю такое отношение? Чем Россия отличается от других? Почему Грузия начинала военные действия в Южной Осетии во время Олимпиады и им ничего не было? Почему Америку спокойно допускали до всех Игр, когда шла война во Вьетнаме? У них такая короткая память? А МОК уже может наконец-то сказать, кто их хозяева. Скажи уже нам, все понимают, что это по чьей-то указке», — сказала Роднина.