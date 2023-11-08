Журова: Запад хочет, чтобы Путин запретил россиянам выступать на ОИ

«Ехать на Олимпиаду при таких условиях практически неприемлемо. Спортсмены должны самостоятельно решить, ехать им или нет. Они ждут от нашего президента, что он наложит полный запрет от своего имени. Им очень хочется, чтобы это случилось, чтобы потом тыкать пальцем и говорить: «Вы тоталитарная страна! У вас президент — тиран». Но не надо давать им этого шанса», — сказала Журова.