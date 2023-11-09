Вяльбе рассказала об общении с братом, проходящим службу в зоне СВО

«Миша ушел добровольцем в самом начале СВО. Это было как-то удивительно…Старший брат мне сразу сказал: «Ленка, у нас Мишка записался на СВО, завтра приедет на день домой». Мы ездили в Партизанск, сидели за столом. На следующий день я улетела в Москву, а брат ушел на СВО.



Брат звонит, иногда мы общаемся по видеосвязи. Мишка ни о чем не рассказывает, мы говорим только о том, как ты себя чувствуешь, всего ли хватает, еще что-то такое», — сказала Вяльбе.