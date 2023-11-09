В Госдуме объяснили, почему Великобритания выступила за участие россиян в ОИ

«Я бы не сказала, что такое заявление британцев это положительная для нас риторика. Британцы же знают, что выступление в нейтральном статусе для нас болезненный вопрос. Британцев же прижали, когда они не пустили россиян на Уимблдон, наказали, и они подчинились решению теннисных ассоциаций. Поэтому они теперь говорят, чтобы россиян допускали.



Не знаю, поедут ли наши спортсмены в нейтральном статусе или нет», — сказала Журова.