Брата и агента Рашфорда арестовали в Майами за домашнее насилие

Дэйн был арестован 20 октября в Майами-Бич во время отдыха. Для освобождения ему пришлось внести залог в размере $ 1,5 тыс (€ 1,4 тыс). При этом он должен предстать перед судом 27 ноября. Ему предъявлены обвинения в нанесении побоев, что классифицируется как бытовое насилие.