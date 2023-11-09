Жительница Брянска признана самой спортивной девушкой России

5 ноября в Москве прошел завершающий этап Всероссийского конкурса «Самая спортивная девушка России». Из 1000 красавиц из разных регионов нашей страны только 23 прошли в финал. Во время конкурса они продемонстрировали свою физическую форму и показали, на что они способны в разных дисциплинах.

Победительницей безоговорочно признана Юлия Вертёлко из Брянска. В финале перед конкурсантками стояло несколько задач – девушки должны были представить творческий номер, состоящий из дефиле, а также из танцевального выступления. Юлия набрала наивысшее количество баллов не только за то, как выступила в финале, но и за показатели по нормативам ГТО.