Милохин в интервью Медведевой о том, пошел бы еще раз в «Ледниковый период»: «Пошел бы, да. Куда именно? ## ###!»
Даня Милохин рассказал Евгении Медведевой, почему бросил «Ледниковый период».
В проекте Милохин и Медведева катались в паре.
Медведева записала интервью с Милохиным в августе 2023-го.
– Мне было очень грустно уезжать от Авербуха, потому что... И ты, я видел, что не супергрустила. Или ты грустила? Может, ты мне не показывала это? Может, я поэтому думал, что тебе не так и грустно от этого?
– Это мы сейчас еще обсудим. Комментарий звучит так: «Поступок ребенка. Безответственный и эгоистичный». Ты действительно жалеешь, что год назад улетел из Москвы?
– Изменилось очень много. Я уехал – проекты там или не проекты. У меня все друзья остались там: с которыми мы снимались, которые как-то поднимали мне настроение, когда мне чуть плоховато. Со многими перестал общаться просто, потому что... Ну о чем нам общаться, когда я в Дубае?
Но никогда не жалел об этом, честно. Не было грусти от того, что уехал из России. Все замечательно. Поступок ребенка – согласен. Нужно было немного доработать. Раз я начал – дойти до конца. Но! Почему-то я не мог.
– Тебя когда-нибудь кто-то кидал, когда ты ждешь помощи, поддержки, партнерства?
– Возможно, кидал. Но как будто бы я не запоминаю такие моменты.
– Если бы тебя еще раз позвали в «Ледниковый период» – пошел бы?
– Пошел бы, да.
– Пошел бы куда?
– ## ###! – сказал Милохин.
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Милохин в интервью Медведевой о том, пошел бы еще раз в «Ледниковый период»: «Пошел бы, да. Куда именно? ## ###!»