Даня Милохин рассказал Евгении Медведевой, почему бросил «Ледниковый период».

В проекте Милохин и Медведева катались в паре.

Медведева записала интервью с Милохиным в августе 2023-го.

– Мне было очень грустно уезжать от Авербуха, потому что... И ты, я видел, что не супергрустила. Или ты грустила? Может, ты мне не показывала это? Может, я поэтому думал, что тебе не так и грустно от этого?

– Это мы сейчас еще обсудим. Комментарий звучит так: «Поступок ребенка. Безответственный и эгоистичный». Ты действительно жалеешь, что год назад улетел из Москвы?

– Изменилось очень много. Я уехал – проекты там или не проекты. У меня все друзья остались там: с которыми мы снимались, которые как-то поднимали мне настроение, когда мне чуть плоховато. Со многими перестал общаться просто, потому что... Ну о чем нам общаться, когда я в Дубае?

Но никогда не жалел об этом, честно. Не было грусти от того, что уехал из России. Все замечательно. Поступок ребенка – согласен. Нужно было немного доработать. Раз я начал – дойти до конца. Но! Почему-то я не мог.

– Тебя когда-нибудь кто-то кидал, когда ты ждешь помощи, поддержки, партнерства?

– Возможно, кидал. Но как будто бы я не запоминаю такие моменты.

– Если бы тебя еще раз позвали в «Ледниковый период» – пошел бы?

– Пошел бы, да.

– Пошел бы куда?