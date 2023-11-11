Отец Луиса Диаса рассказал, что пережил в 13-дневном плену

«Я до сих пор не могу понять, в чём причина моего похищения. Они говорили, что у меня нет ни с кем проблем. Меня все знают! Я боец, труженик, человек усилий, жертвенности, веры, надежды и прекрасного будущего. Для моего похищения нет причин, я не знаю, зачем они это сделали.



Было много езды, довольно тяжело, много гор, много дождя, слишком много всего сложного. Я не мог спать спокойно, это было очень трудно, почти 12 дней без сна. Я не чувствовал себя комфортно. Первые два-три дня я страдал из-за отсутствия еды, а также у нас не было постоянного места.



Планирую ли я покинуть Колумбию? Я стремлюсь остаться в своём городе, потому что в моём городе у меня вся моя семья. У меня похоронены мой отец, моя мать и часть родственников… все они находятся в Барранкасе. Правительство дало мне сильную и огромную поддержку. Я верю, что служба безопасности позволит мне оказаться в Барранкасе.



Что мне сказали спасатели? Что я должен быть спокоен, что со мной ничего не случится. Ведь они знают, что я скромный и любимый человек в своём городе из-за работы, которую я делаю. А также то, что собираются сделать всё возможное, чтобы я скорее был свободен», — приводит слова Диаса Marca.