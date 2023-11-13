Рубиалес подал прошение о прекращении дела о поцелуе с Эрмосо

Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес потребовал от Административного трибунала по спорту (TAD) Испании закрыть дело о поцелуе с футболисткой национальной сборной Дженни Эрмосо. Об этом сообщает AS со ссылкой на агентство Europa Press.

По информации источника, Рубиалес считает несправедливой и непропорциональной трёхлетнюю дисквалификацию, которая грозит ему по итогам рассмотрения обвинений в TAD. Бывший президент RFEF полагает, что справедливым наказанием для него было бы предупреждение, штраф или дисквалификация на срок от трёх до шести месяцев.