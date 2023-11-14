В Госдуме рассказали, когда ждать закон о любительском спорте

«Законопроект сейчас находится в стадии доработки, потому что есть достаточно существенные замечания от правительства. Замечания разного характера, которые являются достаточно серьезными. Дорабатываем и довносим. У нас есть какие-то сроки, которые уже истекли. Поэтому на самом деле мы сейчас находимся в цейтноте. Но это же правительственные замечания, мы должны их обязательно учесть ко второму, третьему чтению. Я думаю, нам еще пара недель нужна. Этот законопроект находится на контроле руководства Государственной думы, поэтому ждем замечания и вносим их», — объяснил Свищев.