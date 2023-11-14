Сбежавший из сборной Украины рыбак ответил на вопрос о переезде в Россию

Чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега Артур Билан ответил на вопрос о переезде в Россию после побега из сборной Украины. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Соцсети

Билан заявил, что не рассматривает возможность просить политического убежища в России.

Ранее капитан сборной Украины по уличной рыбалке Данил Лясов сообщил, что Билан покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии. По его словам, спортсмен сбежал, когда все спали.