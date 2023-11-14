Вяльбе заявила, что МОК приползет на коленях и будет умолять россиян вернуться

«Они же давно уже с этими двойными стандартами. То, что говорит сегодня Бах, не значит, что завтра это будут опять такие же повторенные слова, он может сказать что-то свое, что-то новое придумать.



Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хотел бы, чтобы соревновались все, но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Поэтому нужно отменить Россию — они отменили. Но ничего, подождем, они сами приползут на коленях, еще умолять будут», — сказала Вяльбе.