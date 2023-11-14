Фетисов о словах Баха: послал бы его, еще запрещать он нам будет

. "Да пошел он знаете куда. Кто он нам такой вообще? Какое отношение имеет Бах к тому, что происходит в нашей жизни? Кроме того, что он попирает права всех спортсменов. И мои в том числе. Кто он нам такой? Еще запрещать он нам будет! Я вообще в эту сторону больше бы не смотрел. Послал бы этого Баха куда подальше", - сказал Фетисов.