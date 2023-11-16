МОК призвал страны отказаться от участия в Играх дружбы

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России. Слова Родниной передает "Спорт-Экспресс". "Они испугались! Таких соревнований еще нет. Мы знаем, что 100 стран уже заявились на игры, и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах. МОК отстал. У него классические виды спорта, а тут новые направления", — сказала Роднина.

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Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.