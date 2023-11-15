Чемпионка России показала ужин с тараканом

Российская легкоатлетка Полина Кнороз опубликовала в своих социальных сетях пост, где пожаловалась на питание на базе учебно-тренировочного центра сборных команд в Новогорске.

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Спортсменка запечатлела на видео тарелку с едой, где помимо продуктов находился таракан.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе УТЦ «Новогорск», — написала Кнороз, отметив аккаунты базы и Федерации легкой атлетики России.

Кнороз — действующая чемпионка России по прыжкам с шестом, обладательница звания мастера спорта международного класса (2017). Ее личным рекордом является высота 4,75 м, на турнирах в помещении максимальное достижение легкоатлетки — 4,81 м.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.