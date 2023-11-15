Захарова прокомментировала призыв МОК к странам отказаться от Игр дружбы

Захарова: чиновники МОК превращают его в ком в горле мирового спорта
Рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в Играх дружбы в России показывает, что чиновники превращают МОК в ком в горле мирового спорта. Об этом заявила "Спорт-Экспрессу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ (сохранено написание первоисточника - прим. ТАСС) в горле мирового спорта", - отметила Захарова.
Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".
Решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве принял президент РФ Владимир Путин. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.