Захарова прокомментировала призыв МОК к странам отказаться от Игр дружбы

Рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в Играх дружбы в России показывает, что чиновники превращают МОК в ком в горле мирового спорта. Об этом заявила "Спорт-Экспрессу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ (сохранено написание первоисточника - прим. ТАСС) в горле мирового спорта", - отметила Захарова.

Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".