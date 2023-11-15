Василий Уткин высказался о споре комментаторов из-за премии ТЭФИ.

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Передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.

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Комментаторы «Матч ТВ» не согласились по поводу того, кто должен получить награду.

«Вчера вечером разразился срачик насчет выдвижения номинантов на ТЭФИ. Началось с того, что футбольные комментаторы здорово вздулись от того, что среди финалистов нет репортажа о финале чемпионата мира в Катаре. Работали Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин – пишу в алфавитном порядке, чтобы не породить новый срач о неуважении.

Тут мне сказать нечего, я этот комментарий не слышал. Сам комментировал на большом мероприятии «Фонбет». Жалею ли, что не слышал? Да нет. Слышал некоторые предыдущие, в основном мне было грустно; но это, конечно, факт только моей жизни.

Тем не менее характерно, что в номинации «Комментатор/ведущий программы» вообще репортаж только один. С пекинской Олимпиады. А это февраль 2022 года. Выходит, с тех пор достойных номинации репортажей не было, я с этим, кстати, почти согласен, но важнее, что так думает телеакадемия, и так думает, полагаю, «Матч ТВ» – они ж выдвигали.

И вообще на две номинации – спортпрограмма и комментатор/ведущий – выдвинуто всего 4 продукта. Разве это не сеанс саморазоблачения? «Да, ребята, работаем мы много, но реально хорошего, призового, делаем мало! Мы такие».

Что еще сказать? Там вообще не про мастерство, там про статус. Во-первых, для телеканала важно показать, что спортивного телевидения за рамками «Матч ТВ» нет. А во-вторых, выдвигаются как бы «старшаки», генералитет.

Опять же, я всю дорогу говорю, что ничего нового, веселого и живого там найти не могут, вот и снова Губерниев, вот и снова Черданцев. Это такое же саморазоблачение. У обоих генералов весомые причины: у Губера всего 4 ТЭФИ, ему мало. Он призовую полку дома, наверное, штук под семь сделал.

У Черданцева другая, но не менее острая проблема: статуэток у него ни одной, ему обидно, накануне оглашения финалистов я сам видел, как по Комсомольскому проспекту к нему на дом шла большая жаба и целый вечер его душила.

Две передачи – незабываемый выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым», который буквально расцветил праздничными красками 19 февраля минувшего года, и выпуск «Все на Матч» от 18 декабря, который многие хранят на жестком диске и пересматривают в минуты невзгод, возвращая себе душевное равновесие – так вот, эти две передачи есть в обеих номинациях. Ни о чем, кроме скудости творческих успехов и творчества вообще на «Матче», это не говорит.

В остальном – давно все любители спорта знают, что лучшие спортивные программы на ютубе. Статуэтов и статуэток за это не положено, но не за них там люди и работают. Генич, штатник «Матча», тоже это понимает – собственно, я вспоминаю, как перед ЧМ он жаловался (это Константин умеет), что ему маловато матчей дали – так потому и мало дали, что на «Коммент Шоу» работает, и, кстати, гораздо круче, чем на… Ну, вы поняли.

А Дима Шнякин (Роман в интернете нем) со своим возмущением должен просто понять, что ему официальные награды не по чину.