Песков: буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир

«Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета. Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».